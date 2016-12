| Von

Werden auch Sie ein „Glücksbringer“ und helfen Sie armen und bedürftigen Familien und Kindern durch die Spende eines kleinen Weihnachtspaketes. Die Malteser in Dillingen werden Ihre Pakete dann mit LKW´s dorthin bringen, wo Sie sehnsüchtig erwartet werden. Ihre gespendeten Pakete werden von ehrenamtlichen Malteser-Helfern persönlich verteilt und so ist garantiert, dass Ihre Spenden auch dort ankommen, wo Sie wirklich dringend benötigt werden.

Ziel der Glücksbringer-Trucks der Malteser ist die Region Gaesti im Süden Rumäniens.

Durch die hohe Arbeitslosenquote herrscht dort große Armut und Hoffnungslosigkeit. Gerade die Kinder und Jugendlichen sind hiervon sehr stark betroffen. Spielsachen oder eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung sind kaum erschwinglich.

„Durch diese Paketaktion werden auch Sie zu einem Glücksbringer und ermöglichen den Kindern und deren Eltern schöne Momente in der Weihnachtszeit“, so Amalie Wiedemann, Auslandsbeauftragte der Augsburger Malteser. „Jedes Paket trägt dazu bei, dass die Not für einen gewissen Zeitraum gelindert werden kann.“

Das „Glücksbringer“-Paket muss folgenden Inhalt haben:

1 Geschenk für Kinder (z.B. Malblock & Buntstifte/kleines Kuscheltier), 2 kg Zucker, 2 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 1 Päckchen Salz, 1 l Speiseöl (keine Glasflaschen!), 2 Packungen Kekse, 2 Tafeln Schokolade, 2 Packungen Früchtetee, 1 Duschgel, 1 Tube Zahnpasta, Zahnbürsten

„Die Hilfe der Malteser ist dauerhaft und zielgerichtet. Wir arbeiten darauf hin, dass sich die Bevölkerung einmal mit eigenen Kräften versorgen kann. Bis dies erreicht ist, sind wir ein verlässlicher Partner“, ergänzt Frau Stefanie Remmele, „unterstützen bitte auch Sie diese Aktion der Menschlichkeit und schenken Sie der Bevölkerung von Gaesti durch Ihr Paket „Nähe, die zählt“!

Seit 25 Jahren unterstützen die Malteser aus der Diözese Augsburg die Bedürftigen in der Region Gaesti durch Lebensmittel- und Kleidertransporte, den Aufbau einer medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung, eine Altenbetreuung, die Ausbildung in Erster-Hilfe und die Renovierung des dortigen Kindergartens.

Beim letzten Besuch in Rumänien mussten die Malteser feststellen, dass sich die allgemeinen Lebensbedingungen dort weiter verschlechtert haben. 40% der Landbevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Im Jahr 2015 betrug der Netto-Durchschnittslohn etwa 437 Euro, die Durchschnitts-rente etwa 200 Euro bei massiv steigender Teuerungsrate.

Da die Lebensmittelpreise jedoch mit denen hier bei uns vergleichbar sind, ist steigende Armut mit gesundheitlichen Schäden die Folge. Viele Menschen leben in einfachsten Hütten mit eingebrochenen Dächern und ohne Heizmöglichkeit.

Bitte machen auch Sie Weihnachten zu einem Hoffnungsschimmer für viele zutiefst bedürftige Familien in der Region Gaesti!

Sie können Ihr „Glücksbringer-Paket“ vom 01.12.2016 bis 15.12.2016 jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr an der Malteser-Dienststelle, Schützenstraße 10, 89407 Dillingen abgeben.

Bei Fragen stehen Ihnen die Malteser gerne unter der Rufnummer 09071-1274 zur Verfügung.

Weitere Informationen, Bilder und Downloads zu dieser Aktion finden Sie auch unter: www.malteser-glücksbringer.de.

Gerne nehmen die Malteser auch Geldspenden entgegen, um die Aktion „Glücksbringer“ zu unterstützen:

Spendenkonto: PAX-Bank eG; IBAN: DE55 3706 0120 1201 2020 15; BIC GENODED1PA7