Anmeldung für die städtischen Kindergärten zum September 2018

Die Anmeldungen für das Kinderhaus Sonnenschein und für den Kindergarten Kunterbunt für September 2018 erfolgen vom Montag, 29.01.2018 bis Donnerstag, 1.02.2018, für den Kindergarten Gottmannshofen vom Dienstag, 30.01.2018 bis Donnerstag, 1.02.2018.

Die Eltern können die Einrichtung nach Bedarf und Wunsch frei wählen. Die Öffnungs- und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen sowie die Gebühren können der Homepage der Stadt Wertingen unter www.wertingen.de entnommen werden. In den Kindergärten, im Eingangsbereich Rathaus (Schloss) und im Bürgerbüro liegen auch Faltblätter mit allen Informationen aus. Die Anmeldung soll persönlich erfolgen im Kinderhaus Sonnenschein, Kalteck 2, bei der Leiterin Dagmar Jettenberger in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr und am Mittwoch, den 31.01.2018 zusätzlich 14.00 – 15.00 Uhr, Tel. 08272/2725, E-Mail: kiha-sonnenschein@wertingen.org. im Kindergarten Gottmannshofen, Bliensbachweg 1, bei der Leiterin Rosmarie Rogall in der Zeit von 9.00 – 10.00 Uhr, Tel. 08272/4660 E-Mail: kiga-gottmannshofen@wertingen.org im Kindergarten Kunterbunt, Beim alten Turnplatz 4, bei der Leiterin Regina Herdin in der Zeit von 9.00 – 10.00 Uhr, Tel. 08272/1441 E-Mail: kiga-kunterbunt@wertingen.org

Die Kinder können zur Anmeldung mitgenommen werden. Bei der Anmeldung spielt die zeitliche Reihenfolge für die Aufnahme keine Rolle. Die Stadt bittet daher die Eltern, die Anmeldung verteilt auf die Woche vorzunehmen.

Die Eltern werden über die Aufnahme von der Stadtverwaltung schriftlich benachrichtigt.

Nähere Auskünfte erteilt Katrin Schiffmann im Rathaus unter der Tel.-Nr. 08272/84-197.