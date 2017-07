Auszahlung der Vereinspauschale 2017

| Von

Für die zahlreichen Sport- und Schützenvereine im Landkreis hat Landrat Leo Schrell eine erfreuliche Nachricht: Die Vereinspauschale 2017 wird in den nächsten Tagen vom Landratsamt ausbezahlt!

Alljährlich gewährt der Freistaat Bayern in Form der Vereinspauschale eine nach Ansicht des Landrats wichtige und unverzichtbare Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Dafür stellt der Freistaat in diesem Jahr für 79 anspruchsberechtigte Sport- und Schützenvereine im Landkreis insgesamt 161.737,62 Euro zur Verfügung. „Ergänzend dazu fördert der Landkreis nach denselben Maßgaben die Vereine mit insgesamt 32.000 Euro aus Mitteln des Kreishaushalts“, betont Schrell. Damit honoriert der Landkreis nach Aussage des Landrats den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz als wesentliche Voraussetzung eines funktionierenden Gemeinwesens.

Die entsprechenden Bescheide über die Auszahlung der Vereinspauschale werden den Vereinen zugestellt. Hurler