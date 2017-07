Dillingen feiert an diesem Wochenende

| Von

Das Lampionfest am Samstag, 8. Juli und das Kinderfest am Sonntag, 9. Juli, steht, laut Wetterbericht, unter einem günstigen Stern. Das war nicht immer so. Es beginnt am 8. Juli mit dem Standkonzert, anschließend unterhalten die Hobbits. Gegen 19.30 Uhr folgt der romantische Lampionumzug und das Ende wird um 22.30 Uhr mit dem Feuerwerk eingeleitet.

Das Kinderprogramm am Sonntag beginnt mit dem Gottesdienst um 10.00 Uhr, ab 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle auf und und und… Vor allem ist dafür gesorgt, dass nicht alle Kindervergnügungen mit Kosten verbunden sind. Ein richtiges Familienfest also. Text: Skwara