Grußwort zur Get 2017

| Von

Liebe Besucher der Get 2017,

eine Regionalschau in einzigartigem Ambiente

erwartet Sie vom Freitag, 15. bis Sonntag 17. September 2017

in Gundelfingen.

Das große Gartenland Wohlhüter bietet alleine schon Gelegenheit

zum ausgiebigen Verweilen.

Dazu kommen am GET-Wochenende nahezu 120 Aussteller aus Gundelfingen und der Region in den luftigen Hallen und im Freigelände.

Die Firmen zeigen innovative und aktuelle Produkte und haben an ihren Messeständen kompetente Ansprechpartner. Rund 30.000 Besucher in den Vorjahren sprechen für die GET. Auch dieses Jahr wird wieder einzigartiges geboten wie z.B. der völlig neu gestaltete MEGA Spielplatz für Kinder. Ein vielfältiges Begleitprogramm rundet ein tolles GET-Wochenende ab. Da für den Besuch kein Eintritt erhoben wird können Sie sich viel Zeit lassen und gerne jeden GET-Tag genießen.

Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen dieser Ausstellung beitragen. Namentlich Herrn Rainer Hönl von der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, dem ideenreichen und umtriebigen Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid und ganz besonders der Familie Wohlhüter mit dem gesamten Team des Gartenlands Wohlhüter für ihren tollen Einsatz für eine wiederum gelungene GET.

Ein Besuch auf der GET 2017 lohnt sich – überzeugen Sie sich davon. Seien Sie herzlich Willkommen.

Miriam Gruß

Bürgermeisterin