| Von

In der Zeit ab 2. Dezember 2016 bis zur Fertigstellung (Mitte Januar 2017) wird die Jahresablesung 2016 durchgeführt.

Abgelesen werden alle Strom-, Wasser- und Wärmezähler in Dillingen sowie in den Stadtteilen Donaualtheim, Hausen, Kicklingen, Fristingen, Schretzheim und Steinheim.

Außerdem werden alle Strom- und Wasserzähler in Lauingen sowie in den Stadtteilen Faimingen, Frauenriedhausen und Veitriedhausen abgelesen.

Damit die Abrechnung erstellt werden kann, ist es erforderlich, den genauen Stand zu ermitteln.

Die Bediensteten und die Beauftragten der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen können sich mittels Dienstausweis ausweisen. Den Ablesern wird ihre Tätigkeit erleichtert, wenn die Zähler frei zugänglich sind.

Wir bitten Sie zu beachten, dass wir verpflichtet sind, aufgrund der vorzeitig abgelesenen Zählerstände Ihren Verbrauch zum 31.12.2016 hochzurechnen, um eine möglichst genaue Abrechnung zu gewährleisten.

Folgende Möglichkeiten zur Übermittlung der Zählerstände gibt es für unsere Kunden, die in der Zeit der Ablesung nicht erreichbar sind:

• Internetportal: www.dsdl.de

• Per E-Mail: info@dsdl.de

• Schriftlich per Brief oder per Fax unter 09071 3026 oder 09072 704-65

• Telefonisch: Dillingen 09071 5039-33 und -35 / Lauingen 09072 704-0

Bitte halten Sie für diese Meldung Ihre persönlichen Kundendaten, die Zählernummer sowie den Zählerstand unter Angabe des Ablesedatums bereit.