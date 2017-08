Mit Lesen die Langeweile in den Sommerferien überwinden!

| Von

Der Sommerferien-Leseclub öffnet wieder seine Türe

Gegen Langeweile in den Sommerferien hat Landrat Leo Schrell vor allem für die Schülerinnen und Schüler ein wirksames Rezept: Bücher lesen! „Wie bereits in den zurück liegenden Jahren macht die Kreisfahrbücherei Dillingen in der Bücherei Wertingen dazu mit dem Sommerferien-Leseclub ein hervorragendes Angebot“, betont Schrell.

Seit dem 21. Juli 2017 heißt das Motto für alle Kids und Teens ab 6 Jahren:„Lesen was geht, beurteilen, Freunde treffen und über gelesene Bücher sprechen.“

In rund 150 öffentlichen Bibliotheken in Bayern können sich die Schülerinnen und Schüler anmelden, darunter auch in der Kreisfahrbücherei Dillingen am Standort Wertingen. Wer sich in der Bücherei Wertingen beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub anmeldet, kann exklusiv tolle Bücher ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind.

Im letzten Jahr haben rund 15.000 Jugendliche in den Sommerferien über 100.000 Bücher gelesen. „Damit ist der Sommerferien-Leseclub das erfolgreichste Ferien- und Bildungsprogramm in Bayern“, betont der Landrat.

Und so funktioniert die Teilnahme: Die Schülerinnen und Schüler sollten sich zu den Öffnungszeiten in der Bücherei Wertingen einen Clubausweis abholen und dort tolle neue Bücher ausleihen. Die Bücher sollten gelesen und anschließend die Bewertungskarte, die gleichzeitig als Los dient, beantwortet werden.

Mit etwas Glück kann man den Hauptpreis gewinnen. Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr einen Besuch in der Bavaria Filmstadt. Wer drei oder mehr Bücher gelesen hat, wird zudem bei einer kleinen Feier mit einer Urkunde geehrt.

Der Sommerferien-Leseclub in Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbandes und wird von der Bayerischen Staatsbibliothek / Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert. Weitere Informationen gibt es in jeder Bibliothek und im Internet unter www.sommerferien-leseclub.de. Dort sind alle teilnehmenden Bibliotheken und Tipps für die Urlaubslektüre veröffentlicht.

Kontakt: Kreisfahrbücherei Dillingen, Bücherei Wertingen, Landrat-Anton-Rauch-Platz 2, 86637 Wertingen, Tel. 08272/ 2684, fahrbuch@bndlg.de, Öffnungszeiten: Di., 17 Uhr bis 19 Uhr und Fr., 15 bis 18 Uhr.