„O magnum mysterium“, Weihnachtskonzerte der PiccaDilly´s 2017/2018

Mitte Dezember sowie rund um „Heilig Drei König“ finden die vier Weihnachtskonzerte der PiccaDilly´s statt. Die Bandbreite der dargebotenen Stücke reicht von bekannten deutschen Weihnachtsliedern, wie „Maria durch ein Dornwald ging“, über Gospel Rock, wie „Common ground“ bis zu zwei reizvoll unterschiedlichen Interpretationen von „O magnum mysterium“, die der Konzertreihe ihren Namen geben.



Sehr gefühlvoll-versiert unterstützt Eva Horner am Piano den Chor, der unter dem ambitionierten Dirigat von Klaus Nürnberger sein Publikum mit einem Streifzug durch die weihnachtliche Musik erfreuen möchte. Die gemeinsame Gestaltung des Konzertes am 16.12. 2017 zusammen mit dem Regens-Wagner Gebärdenchor und dem Projektchor der Lebenshilfe Dillingen verdient dabei ganz besondere Erwähnung.

Die insgesamt vier Konzerte finden am 3. Adventswochenende (Samstag und Sonntag) sowie am 5.01. (Freitag) und dem Heilig Drei Königstag, jeweils um 19.00 Uhr statt. Einlass ab 18.30 Uhr.

16.12.2017 (Samstag) in der Christkönigskirche in Dillingen (mit dem Regens-Wagner-Gebärdenchor und dem Projektchor der Lebenshilfe Dillingen)

17.12.2017 (Sonntag) in der Christkönigskirche in Dillingen

5.01.2018 (Freitag) im Rittersaal in Höchstädt

6.01.2018 (Heilig Drei König) im Rittersaal in Höchstädt

Ab sofort können Sie Konzertkarten (9 Euro, ermäßigt 6 Euro) entweder telefonisch unter der Nummer 09074/921731 oder unter der Homepage www.piccadillys.de vorbestellen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Alle vorreservierten Karten müssen bis 18.45 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.

Stand 26.10.2017, Elli