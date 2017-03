Respekt an alle Selbermacher

| Von

toom in Dillingen unterstützt Selbermacher bei ihren kleinen und großen Vorhaben – Deutschland sagt: Respekt, wer’s selber macht

In einem der neuen toom Spots sagt Gudrun Herbster ihrem Sohn für ein elbstgebautes Hochbeet „Danke“.

Ob Gärtnern, Bauen oder Basteln – Selbermachen ist nach wie vor ein Riesen-Trend. Und da die Temperaturen nun steigen und die ersten Sonnenstrahlen zu erahnen sind, stehen die Heimwerker auch schon in den Startlöchern: Denn im Frühjahr macht es wieder besonders viel Spaß, an der frischen Luft zu bauen, zu tüfteln und zu werkeln. Und im toom in Dillingen gibt es alles, was man für den Start ins Frühjahr benötigt.

Laut einer aktuellen forsa-Umfrage liegt Selbermachen nach wie vor voll im Trend: 93 Prozent der Befragten sind stolz darauf, Do-it-yourself-Vorhaben mit den eigenen Händen ganz nach den persönlichen Vorstellungen umzusetzen.* Unter dem Motto „Deutschland sagt: Respekt wer’s selber macht“ hat sich toom im ganzen Land auf die Suche gemacht, um Selbermacher und ihre Geschichten zu finden.

Gerade jetzt im Frühling lassen sich wieder tolle Projekte realisieren. So wie unter anderem bei Familie Herbster aus dem neuen toom Spot: Mutter Gudrun wünscht sich nichts sehnlicher als ein Hochbeet, damit Sie wieder selbst gärtnern kann. Ihr Sohn Thomas möchte ihr nicht nur eines bauen, sondern sie auch damit überraschen. Deshalb macht er aus dem Muttertags-Geschenk eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Als Dank für diese Aktion pflanzt Gudrun ihrem Sohn ein „Danke“ aus Blumen in ihr Beet.

Als kompetenter Partner im Bereich Selbermachen ist es toom in Dillingen ein besonderes Anliegen, Kunden zur Umsetzung ihrer Vorhaben und zur kreativen Gestaltung zu motivieren und sie bei der Realisierung ihrer Projekte zu unterstützen. „Ein Hochbeet zu bauen ist gar nicht so schwer. Ideen finden unsere Kunden zum Beispiel online in der toom Kreativwerkstatt. Die Materialien und Tipps zur Umsetzung gibt’s direkt bei uns vor Ort“, so Marktleiterin Gabi Steinle. Das selbstgebaute Hochbeet „Gärtnertraum“ ist eine echte Bereicherung für jeden Garten oder Balkon. Mit dem abnehmbaren Anzuchtaufsatz können Setzlinge schon zu Hause großgezogen werden. Den notwendigen Platz für Samen, Dünger oder Pflanzerde bietet der große Stauraum, der mit einer breiten Klappe geöffnet werden kann. Zusätzlich lässt sich bei den Arbeiten noch ein kleiner Ablagetisch nutzen.

Für alle, die auch ihren Heimwerkern Danke sagen wollen: Auf www.toom.de können persönliche Videos hochgeladen werden. Darüber hinaus kann man seine Respektbotschaft mit dem Hashtag #sagtrespekt bei YouTube, Facebook oder Instagram teilen.

