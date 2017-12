| Von

Offingen, 9.12.2017. Zum 22. Mal haben sich hunderttausende Menschen in Deutschland, dem Fürstentum Lichtenstein, Österreich und der Schweiz für die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ engagiert. Auch viele Bürger aus dem Landkreis Günzburg und Dillingen packten Schuhkartons mit neuen Geschenken für bedürftige Kinder: Die Abgabestelle Raumausstattung Keis in Offingen konnte 701 Kartons, Michaela Uhl 198 Kartons, Burkhardt Bachhagel 398 Kartons auf die Reise schicken.

„Zahlreiche Bürger haben sich auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich an der Geschenkaktion beteiligt und liebevoll gepackte Schuhkartons bei uns abgegeben. Wir freuen uns, dass es gerade zur Weihnachtszeit vielen Menschen so wichtig ist, auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns“, so Silvia Keis.

Auch der Trägerverein „Geschenke der Hoffnung“ spricht allen Päckchenpackern, Helfern und Unterstützern in den beiden Landkreisen einen herzlichen Dank aus: „Mit der Sammlung der Päckchen und dem Transport zu den Kindern ist aber nur der erste Schritt getan“, sagt der geschäftsführende Vorstand Bernd Gülker. „Durch die Aktion kommen viele Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben mit Gott in Berührung und erfahren von seiner bedingungslosen Liebe für sie. Diese Botschaft gibt Hoffnung und ist auch der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Diese Hoffnung wollen wir mit unseren Partnern hier und in den Empfängerländern weitertragen.“ Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden rund um die Weihnachtszeit u.a. in der Ukraine, Bulgarien, Mongolei, Rumänien, Serbien, Slowakei und Weißrussland zielgerichtet an bedürftige Kinder im Rahmen von Weihnachtsfeiern weitergegeben. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen kümmern sich auch nach den Verteilungen um die beschenkten Kinder, bieten praktische Unterstützung und laden zu weiteren Angeboten ein.

Ab Ende Dezember werden auf der Website www.weihnachten-im-schuhkarton.org und auf facebook www.facebook.com/WeihnachtenimSchuhkarton und Instagram

www.instagram.com/weihnachtenimschuhkarton erste Fotos und Berichte der Verteilungen veröffentlicht. Schon jetzt kann der Aktionsbericht 2017 angefordert werden, der im kommenden Frühjahr über die Auswirkungen der Aktion berichtet.

Über „Weihnachten im Schuhkarton“

„Weihnachten im Schuhkarton ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan´s Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,5 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.