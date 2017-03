Welche Haushaltsgeräte sind besonders sparsam?

| Von

Aktuelle Übersicht ist kostenlos bei der Verbraucherzentrale erhältlich

Die effizientesten Kühl- und Gefriergeräte, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind, finden Verbraucher in der aktualisierten Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2016/2017“. Auch sparsame Waschmaschinen, Trockner und Spülmaschinen sind aufgelistet. Die Übersichten geben Auskunft über Hersteller, Abmessungen sowie die zu erwartenden Betriebskosten in 15 Jahren. Wer mehr wissen will, kann unter anderem nachlesen, wie die Betriebskosten eines Geräts berechnet werden, was es mit Klimaklassen auf sich hat und wie Altgeräte korrekt entsorgt werden. Die Broschüre ist kostenlos in den Beratungseinrichtungen der Verbraucherzentrale Bayern erhältlich. Unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de gibt es die Broschüre zum Herunterladen.

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern weiter.

Am Standort Dillingen findet die Beratung jeden ersten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Der nächste Termin der Energieberatung ist der 3. April 2017. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Tel. 09071/540. Telefonische Beratung und Terminvereinbarung sind auch möglich unter 0800/809 802 400 (kostenfrei).

Anzeige