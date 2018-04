| Von

vom 9.04.– 18.05.2018 des Arbeitskreises „Schule und Bewegung“ der Gesundheitsregionplus im Landkreis Dillingen

Absolut erfolgreich ist die Aktion „Fit zur Schule – fit beim Lernen! – !Laufe oder Radel!“ im Jahr 2014 verlaufen, an der sich von 24 Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis rund 1.800 Schülerinnen und Schüler beteiligt haben. Initiiert wurde die Aktion seinerzeit vom Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ der Gesundheitsregionplus des Landkreises Dillingen, der die Aktion vom 9.04. – 18.05.2018 erneut durchführt. Ziel ist, die Bewegung auf dem Schulweg und damit die Gesundheit zu fördern. Schülerinnen und Schüler des Landkreises, die ihren Weg zur Schule oder zum Bus in diesem Zeitraum zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, können dies auf einer Stempelkarte abzeichnen lassen und anschließend an einer Preisverlosung teilnehmen. Die Stempelkarten wurden den Schulen vom Gesundheitsamt bereits zur Verfügung gestellt.

Verlost werden Bewegungspreise von regionalen Sponsoren. Dazu zählen Freikarten für einen Besuch im Schwimmbad, Bälle usw. Insgesamt wurden 5.000 Schülerinnen und Schüler aus 25 teilnehmenden Schulen im Landkreis zu der Aktion angemeldet.

Für Kinder und Jugendliche ist der Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad besonders wichtig. Er fördert die Eigenständigkeit und die Persönlichkeitsentwicklung, wirkt sich positiv auf die körperliche Gesundheit aus und stärkt die Lernfähigkeit. Zudem können Freundschaften auf dem Schulweg geknüpft werden. Die Umwelt wird bewusster wahrgenommen und Kinder lernen, sich im Straßenverkehr eigenständig zurechtzufinden und gegebenenfalls mit Gefahrensituationen umzugehen. Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu verstärken, sollte dabei an richtige Kleidung sowie eine verkehrstüchtige Ausstattung der Fahrräder gedacht werden.

Fragen zur Aktion „Fit zur Schule – fit beim Lernen! !Laufe oder Radel!“ oder allgemeine Fragen zum Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ beantworten die Leiterinnen der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus, Eugenie Schweigert und Carolin Rolle, Landratsamt Dillingen a.d. Donau, Fachbereich Gesundheit, Weberstr. 14, 89407 Dillingen a.d. Donau, Tel: 09071/51-4055, E-Mail: eugenie.schweigert@landratsamt.dillingen.de

Der Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ wünscht allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und gutes Wetter. Hurler