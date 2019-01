Anmeldeabend für die Dillinger Kinderkrippen 2019/2020

| Von

Der gemeinsame Anmeldeabend für das Kinderkrippenjahr 2019/2020 (ab September 2019) findet am Donnerstag, 31. Januar 2019, um 20.00 Uhr im Dillinger Stadtsaal am Kolpingplatz statt.

Bei diesem Termin ist die Anmeldung für folgende Kinderkrippen möglich:

– Kinderhaus Kringelland Hausen, Träger: Stadt Dillingen a.d. Donau

– Kindertageseinrichtung Sonnenschein Donaualtheim, Träger: Stadt Dillingen a.d.Donau

– Kinderkrippe Schretzheim, Träger: Stadt Dillingen a.d.Donau

– Kindertageseinrichtung St. Josef am Klosterhof (Dillingen), Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Peter

Die integrative Kindertageseinrichtung „Arche“ (Träger: Regens-Wagner) wird sich an diesem Abend ebenfalls vorstellen.

Anmeldungen vor diesem Termin sind nicht möglich. Sollten Sie am Anmeldeabend verhindert sein, können Sie die Anmeldung bis Mittwoch, 6.02.2019, in der jeweiligen Kinderkrippe nachholen.