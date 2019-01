Anmeldeabend für die Kindergärten 2019/2020

| Von

Der gemeinsame Anmeldeabend für das Kindergartenjahr 2019/20 (ab September 2019) findet am

Mittwoch, 30. Januar 2019, 20.00 Uhr

als zentrale Veranstaltung im Dillinger Stadtsaal am Kolpingplatz statt.

Eltern, die ihre Kinder in folgenden Kindergärten anmelden möchten, nehmen bitte an der Anmeldung im Stadtsaal teil:

– Kinderhaus Kringelland (Hausen), Träger: Stadt Dillingen a.d. Donau

– Kindergarten Schlesienstraße, Träger: Stadt Dillingen a.d.Donau

– Kindertageseinrichtung Sonnenschein (Donaualtheim), Träger: Stadt Dillingen a.d.Donau

– Kath. Kindergarten Schretzheim, Träger: Kath. Kirchenstiftung Maria Rosenkranzkönigin

– Kindertageseinrichtung St. Josef am Klosterhof (Dillingen), Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Peter

Die integrative Kindertageseinrichtung „Arche“ (Träger: Regens-Wagner) sowie der Waldkindergarten „Auwaldzwerge“ (Träger: BRK Dillingen) werden sich an diesem Abend ebenfalls vorstellen.

Die drei Anmeldeabende für die untenstehenden Kindergärten sind ebenfalls am Mittwoch, 30. Januar 2019, um 20.00 Uhr in den jeweiligen Kindergärten:

– Städtische KNEIPP-Kita Fristingen (Südstraße 18)

– Montessori Kinderhaus „Regenbogen“ Kicklingen (Bertenaustraße 1)

– Städtischer Kindergarten Steinheim (Dr.-Franz-Schuster-Straße 1)

Anmeldungen vor diesem Termin sind nicht möglich. Sollten Sie am Anmeldeabend verhindert sein, können Sie die Anmeldung bis Mittwoch, 06.02.2019, im jeweiligen Kindergarten nachholen.