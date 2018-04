Anmeldung für die Dillinger Kinderspielstadt beginnt am 2. Mai

| Von

Mitten in Dillingen entsteht auch in diesem Jahr wieder eine kleine Stadt in der Stadt. Die Besonderheit: In dieser Zeltstadt auf dem Gelände des Donaustadions bestimmen ausschließlich Kinder, wo es langgeht!

Wie schon in den Vorjahren wird auch die 11. Kinderspielstadt wegen des großen Interesses um eine zusätzliche Woche erweitert. Ermöglicht wird dies durch eine Förderung des Vereins Image Plus. Bei der Anmeldung für diese Ferienaktion der Stadt Dillingen kann angegeben werden, ob die Kinder lieber in der ersten Woche vom 30. Juli bis 3. August 2018 oder in der zweiten Woche vom 6. bis 10. August 2018 zu Bürgerinnen und Bürgern der Kinderspielstadt werden möchten.

Wie in einer richtigen Stadt gibt es auch in der Kinderspielstadt öffentliche Einrichtungen wie z.B. die Verwaltung. Um das Spielgeld zu verdienen, welches in der Bank abgehoben und im Supermarkt ausgegeben werden kann, gibt es eine Vielzahl von Verdienstmöglichkeiten für die Buben und Mädchen: vom Straßenkehrer, Bäcker, Maler und Handwerker über den Polizisten, vom Bürgermeister bis zum Zeitungsjournalisten – wie im richtigen Leben können richtige Berufe ergriffen werden.

Im Stadtrat und der täglichen Bürgerversammlung werden wichtige Entscheidungen für die Gemeinschaft getroffen. Zum Beispiel, welchen Namen die Stadt tragen soll. Auf diese Weise können die Kinder ganz spielerisch den Umgang mit der Verantwortung für sich und die Stadt erlernen. Daneben stehen aber vor allem der Spaß und die gemeinsame Feriengestaltung im Vordergrund.

Täglich beginnt das Programm um 8.30 Uhr. Um 16.30 Uhr endet der Tag in der Kinderspielstadt. Betreut werden die Kinder von Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren. In der ersten Woche können 100 Kinder teilnehmen, in der zweiten Woche 75 Kinder. Der Wohnsitz des Kindes muss zum Zeitpunkt der Anmeldung und Veranstaltung in Dillingen sein! Die Anmeldung ist von Mittwoch, 2. Mai 2018, bis Freitag, 29. Juni 2018, im Bürgerbüro der Stadt Dillingen möglich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Abgabe berücksichtigt. Die Unterlagen stehen auch zum Herunterladen und Ausdrucken auf der Internetseite der Stadt bereit. Die unterschriebene Anmeldung muss persönlich im Bürgerbüro abgegeben werden – der Einwurf in den Briefkasten genügt nicht. Der Grund: Die Kosten für die Kinderspielstadt inklusive des täglichen Mittagessens und der Getränke in Höhe von 48 Euro werden direkt bei der Anmeldung entrichtet.

Die Stadt Dillingen wünscht bereits jetzt allen Buben und Mädchen eine tolle Zeit in der Kinderspielstadt 2018!