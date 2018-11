Fotograf Paul Fink feiert 85. Geburtstag

| Von

Paul Fink (links im Bild) begrüßte gemeinsam mit Gattin Barbara Oberbürgermeister Frank Kunz, der dem Dillinger Traditions-Fotografen zum 85. Geburtstag gratulierte. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Fotograf Paul Fink ist ein echtes Dillinger Original. Aus vielen Haushalten in Dillingen und der Umgebung sind seine Bilder nicht wegzudenken – ob Portraits, Familienbilder Pass- oder Bewerbungsfotos. Ebenso gehört sein Traditions-Geschäft fest in das prachtvolle Ensemble der Königstraße.

1962 übernahm Paul Fink den Betrieb von seinem Vater und führt ihn seither; noch immer in zweiter Generation. Ans Aufhören denkt er noch nicht. Auch heute noch fotografiert Paul Fink selbst in seinem Geschäft – mit nunmehr 85 Jahren. Zu seinem runden Geburtstag gratulierte ihm vergangene Woche auch Oberbürgermeister Frank Kunz und sprach ihm für sein jahrzehntelanges Wirken als Handwerker und Geschäftsmann seinen Respekt aus.

Mit besonderer Vorfreude blickt Paul Fink nun auf das Jahr 2019: Dann steht nämlich das 100. Jubiläum von „Foto Fink“ an, das er selbst gern als Firmen-Chef feiern möchte.