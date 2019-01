Informationstag zum Übertritt an das St.-Bonaventura-Gymnasium

| Von

Das St.-Bonaventura-Gymnasium Dillingen lädt alle Schüler und Eltern der 4. Klasse Grundschule und 5. Klasse Mittelschule zu seinem Informations- und Kennenlern-Tag ein. Termin: Samstag, 26. Januar 2019 von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr, Treffpunkt: 9.30 Uhr Aula der Schule.

Angebote für Schülerinnen und Schüler: Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Eigenaktivität gibt Dir die Möglichkeit, zusammen mit Lehrkräften und Schülern unseres Gymnasiums das spezielle schulische Leben am „Bona“ zu erkunden und verschiedene Fächer, Zusatzkurse bzw. pädagogische Angebote kennen zu lernen. Du kannst also einen Vormittag lang gymnasiale Schulluft schnuppern. Grundschüler, die sich für den musischen Zweig interessieren, können Instrumente ausprobieren.

Angebote für Eltern: Im Rahmen eines Vortrags und ergänzender Informationsstände werden Ihnen durch Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler und Elternvertreter vorgestellt:

– die besondere Stellung der Schulart Gymnasium im bayerischen Schulsystem; Neuerungen im neunjährigen Gymnasium

– die besondere Stellung des St.-Bonaventura-Gymnasiums als Privatschule in kirchlicher Trägerschaft. Bei uns sind alle Schüler/innen unabhängig von ihrer Glaubensrichtung herzlich willkommen.

– unsere Ausbildungszweige, Fachprofile und Zusatzangebote inkl. unserer offenen Ganztagsschule

– unsere speziellen pädagogischen Angebote

– die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen Bonaventura-Gymnasium und St.-Bonaventura-Fachoberschule.

Wir haben außerdem ausreichend Zeit für persönliche Gespräche bzw. Einzelberatung durch Schulleitung, Beratungs- und Fachlehrer vorgesehen.

Weitere Informationen auf der Schul-Homepage unter www.bonaventura-gymnasium.de.

Franz Haider, Schulleiter