Lauinger Advent 2018

Beflügelt vom guten Echo der vergangenen drei Jahre wird der Arbeitskreis „Lebenswertes Lauingen” der „Sozialen Stadt” auch in diesem Jahr wieder zum Besuch der LAUINGER ADVENTS-TÜRCHEN einladen.

In der Zeit vom 1.12. – 24.12. wird sich an jedem Abend ein „Türchen” auftun. Dies geschieht jeweils um 18.30 Uhr, nur an den Sonntagen schon um 17.00 Uhr.

Tut sich das Türchen auf, werden die staunenden Besucher mit einer kleinen Darbietung überrascht. Das Spektrum ist, wie gewohnt, groß. Es wirken mit: Große und kleine Künstler (den Kindern macht es besonders viel Spaß), es wird musiziert, erzählt, gesungen, gelacht und, und, und …

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr kleine Schmankerln zum Essen und ein wärmender Glühwein, Kinderpunsch oder Tee darf auch nicht fehlen.

Im Anschluss an die jeweiligen Darbietungen lädt die adventlich- besinnliche Stimmung noch zum Verweilen, Treffen mit Freunden, Nachbarn und Bekannten ein. Man sieht sich, tauscht sich aus und erlebt ein kleines Stück der Adventszeit zusammen. Das „Zusammen” war und ist ein zentraler Punkt für die Aktivitäten des Arbeitskreises Lebenswertes Lauingen.

Abschluss der Adventstürchen ist dann am Heiligen Abend um 13.00Uhr auf dem Marktplatz. Mit gemeinsamem Singen und fröhlicher Musik beim „Jam” klingt die vorweihnachtliche Aktion aus. Die Aktiven und alle Helfer freuen sich über regen Besuch der „Türchen” und wünschen allen Lauingern, allen Besuchern und Gästen in der Stadt eine besinnliche und schöne Vorweihnachtszeit.

Genaue Informationen über die Veranstaltungsorte können einem INFO-FLYER entnommen werden. Der FLYER ist im Quartiersbüro der Sozialen Stadt, im Rathaus und mehreren Geschäften zu bekommen. Zusätzlich wird er auf der Website der Sozialen Stadt online gestellt.

Text: Dr. Ulrich Dormanns / Foto: Erwin Freundling