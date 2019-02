Regionale Studienförderung vergibt Stipendien an neue Stipendiaten und fördert damit Fachkräftenachwuchs

| Von

vordere Reihe v. l.: Julian Stenzl, Martin Endres, Carina Oberfrank, Tobias Imminger, Marc Hahn, Franziska Weber, Tim Steichele, Anna Hammelmeir, Larissa Schweyer

hintere Reihe: Helmut Esser (Josef Gartner GmbH), Benjamin Geiger (Vorsitzender der Regionalen Studienförderung), Landrat Leo Schrell, Sandra Stricker (Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH), Christian Stelzmüller (BSH Hausgeräte GmbH)

Foto: Landratsamt Dillingen

Mit der Vergabe von Stipendien verfolgt der Verein „Regionale Studienförderung im Landkreis Dillingen e.V.“ ein ganz konkretes Ziel, nämlich hoch qualifizierten Fachkräftenachwuchs aus der Region für die Region zu gewinnen.

So übergaben die Mitglieder des Vorstandes, Benjamin Geiger (1. Vorsitzender), Landrat Leo Schrell (2. Vorsitzender) und Sandra Stricker im Rahmen einer Feierstunde im Sparkassensaal kürzlich drei Firmen-, zwei Stiftungs- und vier Deutschlandstipendien an neun Stipendiaten.

Landrat Leo Schrell betonte bei der Stipendienvergabe, dass sich der Landkreis auch nach dem jüngsten Ranking von Focus-Money als deutschlandweit extrem starke und für junge Menschen attraktive Wirtschaftsregion etabliert habe. Umso mehr müssen Politik und Wirtschaft in der Region gemeinsam darauf hinwirken, für junge Menschen zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. „Qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze spielen dabei eine entscheidende Rolle“, sagte Schrell. Dazu leiste die Regionale Studienförderung mit der Stipendienvergabe einen wichtigen Beitrag, lobte der Landrat die Initiative von Studienrat Benjamin Geiger.

„Wir helfen mit den Stipendien, dass junge Menschen im Landkreis nach dem Studium Fuß fassen“, betonte Geiger bei der Begrüßung. So seien die Ideen und das Engagement der jungen Generation sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich extrem wichtig für den Landkreis.

Stipendien, Stifter und Stipendiaten

Stiftungsstipendien

Loni- und Josef-Grünbeck-Stiftung

– Julian Stenzl (Student der Betriebswirtschaft, Hochschule Aalen)

– Tim Steichele (Student der Elektro- und Informationstechnik, Hochschule Kempten, 2. Förderjahr)

Firmenstipendien

BSH Hausgeräte GmbH

– Anna Hammelmeir (Studentin im Fach Mechanical Engineering and International Sales Management, Hochschule Konstanz)

– Marc Hahn (Maschinenbau, Hochschule Augsburg)

Josef Gartner GmbH

– Martin Endres (Student des Maschinenbaus, Hochschule Augsburg)

Deutschlandstipendien

in Kooperation mit den Hochschulen Augsburg, Neu-Ulm und Kempten sowie der TU München

– Tobias Imminger (Student der Betriebswirtschaft, Hochschule Neu-Ulm)

– Carina Oberfrank (Studentin im Studiengang Systems Engineering, Hochschulzentrum Donau-Ries der Hochschule Augsburg)

– Larissa Schweyer (Studentin der Betriebswirtschaft, TU München)

– Franziska Weber (Studentin des Maschinenbaus, Hochschule Kempten, 2. Förderjahr)

Damit wurden seit Gründung des Vereins „Regionale Studienförderung“ im Jahr 2016 insgesamt 25 Stipendien vergeben.

Vor der Stipendienvergabe fand die Mitgliederversammlung statt. Im Rahmen der turnusgemäßen Neuwahlen wurden Benjamin Geiger (1. Vorsitzender) und Landrat Leo Schrell (2. Vorsitzender) in ihren Ämtern bestätigt. Für Peter Lachenmeier wurde die Personalleiterin der Fa. Grünbeck, Sandra Stricker, als weiteres Mitglied in den Vorstand gewählt.

Der Fachbeirat setzt sich künftig aus folgendem Personenkreis zusammen:

Juliane Forster: Personalreferentin der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Sarah Kolb: Personalreferentin der Josef Gartner GmbH

Kurt Ritter: Schulleiter des Sailer-Gymnasiums Dillingen

Christian Stelzmüller: Leiter der Personalentwicklung der BSH Hausgeräte GmbHHurler