Waldkindergarten erweitert sein Betreuungsangebot

Der Dillinger Waldkindergarten erhält ab September auch zusätzliche Nachmittagsbetreuung. Bei einem Besuch im Waldkindergarten gaben dies nun BRK-Geschäftsführer Stephan Härpfer und Oberbürgermeister Frank Kunz bekannt.

Der Dillinger Waldkindergarten bietet ab dem kommenden Kindergartenjahr auch die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung – durch eine Kooperation mit dem Kinderhaus „Kringelland“ in Hausen. Das haben nun die Träger der beiden Einrichtungen, das Bayerische Rote Kreuz und die Stadt Dillingen, bekanntgegeben.

BRK-Geschäftsführer Stephan Härpfer und Oberbürgermeister Frank Kunz erläuterten in dieser Woche das Konzept. Wie bisher schon verbringen die Waldkindergarten-Kinder den Vormittag unter freiem Himmel im „Hackegarten“ am Oberen Quellweg. Schutz geben ihnen hier eine Hütte und ein Zelt. Notfalls stehen im BRK-Gebäude in der Schillerstraße auch Räume zur Verfügung; etwa, wenn ein Sturm droht.

Bislang endete die reguläre Betreuungszeit des Waldkindergartens um 13 Uhr. Die Neuerung ab September: Zusätzlich kann nun auf Wunsch auch eine Betreuung am Nachmittag dazu gebucht werden. Dafür ziehen die „Auwaldzwerge“ dann in die Räumlichkeiten des Kinderhauses „Kringelland“ in Hausen um. Mit diesem erweiterten Angebot sollen auch alle Eltern angesprochen werden, die ihrem Kind gern den Waldkindergarten ermöglichen möchten und gleichzeitig auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen sind.

Für Informationen rund um das neue Angebot stehen allen Interessierten der Leiter des Waldkindergartens, Ralf Semet (01520/8675111), und die Dillinger Kindergartengesamtleiterin, Edith Nückel (09071/2124), zur Verfügung.